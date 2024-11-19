Осло, 19 ноября, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Мариус Борг Хейби, сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, попал под арест из-за подозрений в изнасиловании. Об этом сообщает The Guardian.

Global Look Press/IMAGO/Haakon Mosvold Larsen Мариус Борг Хейби

Его арестовали через несколько месяцев после задержания из-за избиения партнёрши и порчи её имущества. На снимках с места происшествия, опубликованных в норвежской прессе, были видны сломанная люстра и нож, воткнутый в стену, а сама девушка была госпитализирована в сотрясением мозга. Позже Хейби выпустил заявление, в котором признался, что он действительно «причинил телесные повреждения и уничтожил вещи» на фоне употребления алкоголя и запрещённых веществ, а также ссоры с девушкой.

Сейчас же принято решение об аресте уже по более серьёзной статье — ему предъявляют обвинения ещё и в совершении «полового акта с лицом, находящимся в бессознательном состоянии или по другим причинам не способным оказать сопротивление».

«Что касается сексуального насилия, то речь идёт о сексуальном акте без проникновения. Жертва была не в состоянии сопротивляться», — сообщили в полиции.

Уточняется, что на момент ареста Хейби был в машине с той самой девушкой — жертвой избиения и порчи имущества.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2022 года британский король Карл III изгнал принца Эндрю из Букингемского дворца из-за сексуального скандала. Ранее принца лишили ряда титулов из-за скандала, связанного с обвинениями в изнасиловании американки Вирджинии Джуффре.