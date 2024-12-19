Париж, 19 декабря, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Француза Доминика Пелико, который в течение 10 лет накачивал свою жену наркотиками и предлагал её насиловать другим мужчинам, приговорили к 20 годам тюрьмы. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщило издание The Guardian.

TASS /Coust Laurent/ABACA Пострадавшая Жизель Пелико, которая подверглась изнасилованию

Отмечается, что он накачивал свою супругу Жизель снотворным и позволял десяткам незнакомцев насиловать её. Всего женщину изнасиловали 50 мужчин в возрасте от 27 до 74 лет. Её муж находил их на форуме, который уже закрыт властями. Мужчины ждали поблизости, пока Пелико накачивал жену наркотиками, и приходили к ним домой, когда она теряла сознание. Денег за содеянное с посетителей Пелико не брал. Всё происходящее он снимал на камеру.

Обо всём Жизель узнала во время полицейского расследования, когда охранник в магазине поймал её мужа за тем, что он пытался залезть под юбки нескольким женщинам. Тогда следователи проверили его компьютер, где обнаружили записи, сделанные во время изнасилования его жены другими мужчинами. Также стало известно, что он тайно снимал свою дочь и невесток, пока они спали или принимали душ.

Когда вскрылась вся информация, Жизель ушла от мужа, а дочь назвала отца «величайшим сексуальным хищником последних 20 лет». В Сети он получил прозвище «авиньонский монстр».

По данным СМИ, пострадавшая сама настояла, чтобы её личность открыли во время публичного разбирательства. Большинство насильников вину не признали. Сам Пелико признал, объяснив своё поведение тем, что в детстве пережил сексуальное насилие.

Как передавало ИА Регнум 19 ноября, сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит попал под арест из-за подозрений в изнасиловании. Соответствующее решение приняли по обвинению в совершении полового акта с лицом, находящимся в бессознательном состоянии или по другим причинам не способным оказать сопротивление. Его арестовали через несколько месяцев после задержания из-за избиения партнёрши и порчи её имущества.