Вашингтон, 23 декабря, 2024, 06:21 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп развеял слух о том, что его сторонник, бизнесмен-миллиардер Илон Маск, заменит его на посту главы Белого дома.

Daniel Oberhaus Илон Маск

Выступая на конференции в Аризоне, Трамп сообщил о вбросах о том, что он собирается уступить кресло президента Маску.

Дональд Трамп уверенно заявил, что такого в любом случае не может быть по причине того, что Илон Маск родился не в Соединённых Штатах.

«Я чувствую себя в безопасности», — сказал Трамп.

По конституции США на пост президента не может баллотироваться гражданин, родившийся за пределами этой страны. А, как известно, Илон Макс родом из африканской Претории.

Как сообщало ИА Регнум, Илон Маск признался, что не хочет становиться «Человеком года» в 2024 году по версии журнала Time.

Маск предложил проверять когнитивные способности политиков, которые участвуют в выборах в США. Так миллиардер отреагировал на новость о том, что члена палаты представителей Конгресса 81-летнюю Кэй Грейнджер нашли в клинике для пациентов с деменцией. По его мнению, ситуация с политиками в США «становится безумием».