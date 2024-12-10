Вашингтон, 10 декабря, 2024, 03:33 — ИА Регнум. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск признался, что не хочет становиться «Человеком года» в 2024 году по версии журнала Time. Об этом бизнесмен написал 9 декабря в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Пользователь соцсети задал вопрос, заслуживает ли Илон Маск звания «Человек года».

«Я очень не хочу этого», — такой комментарий оставил Маск под публикацией.

Ранее ИА Регнум сообщало, что журнал Time опубликовал топ-10 кандидатов на звание «Человек года» в 2024 году. В список вошли избранный президент США Дональд Трамп, экс-кандидат на пост президента США от демократов Камала Харрис, миллиардер Илон Маск, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, британская принцесса Кейт Миддлтон, глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.

Имя победителя и обладателя звания «Человек года» будет названо в четверг, 12 декабря.

В октябре, журнал Forbes назвал премьер-министра Сингапура Лоренса Вонга самым высокооплачиваемым мировым лидером, его годовая зарплата составляет почти $1,69 млн.

В январе 2024 года Трампа в очередной раз выдвигали на соискание Нобелевской премии мира. До этого его трижды выдвигали на награду, но получить её ему пока не удавалось.