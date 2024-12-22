Санкт-Петербург, 23 декабря, 2024, 00:44 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 22 декабря водитель автомобиля Geeley скрылся с места ДТП, в котором сбил шесть человек, пешеходы ждали сигнала светофора около перехода. Подробности сообщили в ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло в Красногвардейском районе.

В 21:45 в полицию поступило сообщение о том, что на Заневском проспекте, 32, произошло столкновение автомобилей. Инспекторы установили, что 50-летняя женщина, управлявшая автомобилем Opel, совершала поворот налево и не уступила дорогу автомобилю Geeley, который двигался навстречу. После столкновения Geeley отбросило на группу людей с пешеходного перехода.

В результате пострадали шесть человек, в том числе 13-летняя девочка. Всех доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По факту происшествия проводится проверка. Водитель автомобиля Geeley скрылся с места ДТП. По словам очевидцев, ему около 25 лет. Его ищут.

Как сообщало ИА Регнум, количество пострадавших в массовом ДТП вечером 22 декабря на Новочеркасском бульваре в Москве возросло до 15 человек, 14 из них — госпитализированы, в том числе двое пожарных.

Водитель пожарной машины проехал регулируемый перекресток на «красный» и совершил столкновение с автобусом и тремя автомобилями, стоящими в ожидании разрешающего сигнала светофора.

Больше десяти человек, в том числе дети, пострадали при столкновении четырёх автомобилей в Ивановской области.

21 декабря в районе села Дьяково Луганской Народной Республики произошло столкновение рейсового микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате от полученных травм погибли семь человек, в том числе оба водителя. Ещё девять человек пострадали.