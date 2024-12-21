ЛНР, 21 декабря, 2024, 22:54 — ИА Регнум. Девять человек получили травмы различной степени тяжести в ДТП с микроавтобусом и автомобилем в ЛНР. Ещё семь пассажиров погибли. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

УГИБДД МВД по ЛНР

Ранее в СК России по ЛНР информировали о семи погибших, в числе пострадавших — ребёнок.

21 декабря на трассе Ровеньки — Дьяково произошло столкновение легкового автомобиля с рейсовым микроавтобусом Ростов — Красный Луч.

«В результате аварии пострадали 16 человек: семеро погибли, девять получили ранения различной степени тяжести», — написал Пасечник.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее ИА Регнум сообщало, что погибли семь человек при столкновении микроавтобуса и автомобиля в ЛНР. Оба водителя скончались на месте.

В апреле шесть человек погибли и один пострадал в результате столкновения двух легковых автомобилей в Славяносербском районе ЛНР. Водитель Mitsubishi Pajero выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем УАЗ.