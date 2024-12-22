Иваново, 22 декабря, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Больше десяти человек, в том числе дети, пострадали при столкновении четырёх автомобилей в Ивановской области. Об этом сообщил 22 декабря пресс-центр МЧС России в Telegram-канале.

МЧС России

Легковые автомобили столкнулись в селе Пригородном Родниковского района. Последствия аварии ликвидируют шесть специалистов МЧС с привлечением двух единиц техники.

«Пострадали 13 человек, из них трое детей. Госпитализированы 11 человек», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря в районе села Дьяково Луганской Народной Республики произошло столкновение рейсового микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате от полученных травм погибли семь человек, в том числе оба водителя. Ещё девять человек пострадали. Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.