Домодедово, Московская область, 14 декабря, 2024, 12:30 — ИА Регнум. На 32-м километре трассы М4 «Дон» в Домодедове 14 декабря столкнулись около 20 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале «Домодедово».

Илья Лазарев/ТАСС

В аварию попали легковые и грузовые автомобили. Из-за ДТП затруднено движение в сторону Москвы. Данных о пострадавших нет.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря также произошло массовое ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Столкнулись четыре автомобиля, пострадали четыре человека.

В Нижнем Новгороде 10 декабря столкнулись лоб в лоб два маршрутных такси с пассажирами. Пострадали оба водителя, спасатели извлекли их из транспортных средств и передали медикам.