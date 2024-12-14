Москва, 14 декабря, 2024, 10:38 — ИА Регнум. В результате столкновения четырёх автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве пострадали четыре человека. Об этом 14 декабря сообщили в ГИБДД.

РИА Новости / Наталья Селиверстова

Уточнятся, что сотрудники московской Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства массового ДТП.

«По предварительным данным, на 8-м километре Кутузовского проспекта произошло столкновение четырёх транспортных средств, в котором пострадали четыре человека», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как передавало ИА Регнум, утром 14 декабря департамент транспорта Москвы сообщил о ДТП с участием нескольких автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве. Отмечалось, что движение автотранспорта в сторону Подмосковья ограничено.