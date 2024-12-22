Москва, 22 декабря, 2024, 20:11 — ИА Регнум. Российский конькобежец, восьмикратный чемпион мира Павел Кулижников резко высказался о допуске спортсменов к отбору на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Владимир Песня/РИА Новости Павел Кулижников

«Готов ли я к тому, что комбинезоны будут голубого цвета? Может, мне предложат ещё детородный орган отрезать и по девочкам выступать? Это в их стиле», — передаёт его слова «Спорт-Экспресс».

Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Как передавало ИА Регнум, 20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским фигуристам, конькобежцам и шорт-трекистам пройти отбор на Игры в нейтральном статусе.

Россия сможет заявить только по одному спортсмену или паре в каждом виде программы в фигурном катании. Квалификационный турнир по фигурному катанию пройдёт в Китае 17–21 сентября 2025 года.

16 декабря американский экс-хоккеист Райан Уитни заявил, что возможная победа сборной США по хоккею на Олимпийских играх 2026 года будет нелегитимной без участия российских спортсменов. Он призвал допустить команду из РФ на турнир.

Российских и белорусских спортсменов допустили к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже только в «нейтральном статусе» при соблюдении ряда критериев. Им в том числе запретили демонстрировать символы своих стран.

Президент России Владимир Путин обвинил Международный олимпийский комитет в грубом попрании олимпийских идеалов, стремлении любой ценой сохранить власть и финансовое благополучие. Он отметил, что РФ продолжит идти по пути демократизации спорта и снятия надуманных ограничений.