Вашингтон, 16 декабря, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Возможная победа сборной США на Олимпийских играх 2026 года будет нелегитимной без участия российских спортсменов. Об этом заявил американский экс-хоккеист Райан Уитни в подкасте Spittin.

Петр Ковалев/ТАСС

«Олимпиада станет лучше, если Россия примет в ней участие. Возможная победа сборной США будет не совсем легитимной без них», — сказал он.

Уитни также восхитился составом российской сборной по хоккею, среди которого Евгений Малкин, Александр Овечкин и т.д.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Решение по участию сборной России в олимпийском турнире 2026 года пока не принято.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года МОК объявил, что российских и белорусских спортсменов допустят к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже только в «нейтральном статусе» при соблюдении ряда критериев. Им в том числе запретили демонстрировать символы своих стран. Также на игры не допустили тех, кто публично заявил о поддержке СВО или подписал контракт с силовыми структурами.

Депутат Госдумы, бывший хоккеист и тренер Вячеслав Фетисов считает, что решения Запада в отношении спортсменов из РФ направлены на раскол российского общества. В сложившейся ситуации виноваты не спортсмены, а профильные чиновники, заявил он.

Президент России Владимир Путин заявлял, что чиновники МОК извратили идеи, заложенные в олимпийское движение, созданное для объединения людей. Он отмечал, что организаторы Олимпийских игр увлеклись бизнес-стороной и попали в зависимость от спонсоров. Такой подход может погубить олимпийское движение, предупредил Путин. Также он отмечал, что в сложившихся условиях создание параллельных спортивных структур неизбежно.