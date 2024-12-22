Москва, 22 декабря, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, сообщил 22 декабря журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram-канале.

Михаил Метцель/ТАСС Роберт Фицо и Владимир Путин

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Фицо проведёт переговоры с президентом РФ на фоне отказа главы киевского режима Владимира Зеленского продлить транзит газа через Украину. Отмечается, что данная личная встреча Путина и премьера Словакии стала первой с 2016 года.

21 декабря Вучич напомнил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее подписал документ, согласно которому с 1 января 2025 года газ из РФ не будет поставляться в Европу через украинскую территорию.

20 декабря Фицо предупредил, что если Украина не разрешит транзит российского газа через свою территорию в Европу, это может привести к серьёзному конфликту. Он добавил, что Братислава оказывает Киеву помощь и рассчитывает на аналогичное отношение, поскольку поддержка должна быть взаимной, а не односторонней.

Президент РФ 25 октября заявил, что если бы украинская сторона собиралась продлить транзит российского газа, то начинать бронировать мощности для поставок в 2025 году следовало в июле текущего года.

Как передавало ИА Регнум, Евросоюз на фоне возможного прекращения транзита российского газа через Киев стал искать альтернативных поставщиков энергоресурсов. Так, ЕС впервые закупил голубое топливо у Мексики. Брюссель также возобновил сотрудничество с Анголой и Конго по этому вопросу.