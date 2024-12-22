Иркутск, 22 декабря, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Крупный пожар, вспыхнувший в производственном здании в Иркутской области, удалось локализовать. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе МЧС России.

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Ранее министерство проинформировало, что указанное возгорание охватило 2400 кв. метров. Для тушения огня привлекли 33 специалистов и 11 единиц техники.

«Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Иркутской области», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря в Барнауле вспыхнул крупный пожар на складе со стройматериалами и горючими жидкостями. Площадь возгорания составила не менее 3 тыс. кв. м. Также произошло частичное обрушение кровли. Сотрудники противопожарных служб смогли вынести из опасной зоны два газовых баллона.

В этот же день начался пожар на складе в Новосибирске. Огонь распространился на 3 тыс. кв. м. К месту инцидента был направлен пожарный поезд.