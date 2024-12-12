Новосибирск, 12 декабря, 2024, 20:53 — ИА Регнум. Крупный пожар вспыхнул на складе в Новосибирске, огонь распространился на 3 тыс. кв. м. Об этом 12 декабря сообщило МЧС России.

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«На улице Тюменская горит здание на 3 тыс. кв. м. Сильный ветер способствует быстрому распространению огня», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что пожар тушат 69 сотрудников и 20 единиц техники, к месту следует пожарный поезд.

Как передавало ИА Регнум, 12 декабря пожар произошёл на складе стройматериалов в Барнауле. Была зафиксирована угроза распространения огня на расположенные по соседству здания. Площадь возгорания в составила 3 тыс. кв. м. Сотрудники противопожарных служб смогли вынести из опасной зоны два газовых баллона.