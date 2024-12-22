Иркутск, 22 декабря, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Крупный пожар тушат в производственном здании в Иркутске, сообщил 22 декабря пресс-центр МЧС России в Telegram-канале.

МЧС России

Площадь возгорания — 2,4 тыс. кв. м, уточнили в ведомстве.

«На месте работают 33 специалиста и 11 единиц техники МЧС России», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в Волгограде в ночь на 20 декабря вспыхнул пожар в ресторанном комплексе. Возгорание локализовали на площади 960 кв. метров, в тушении участвовали 48 специалистов, было задействовано 16 единиц техники. О пострадавших не сообщалось.

В Махачкале 14 декабря тушили пожар, вспыхнувший в здании хлебозавода. Отмечалось, что огонь охватил кровлю четырёхэтажного здания на площади 200 кв. м. Сообщений о пострадавших не было.