Барнаул, 12 декабря, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Площадь возгорания в здании склада со стройматериалами и горючими жидкостями в Барнауле увеличилась до 3 тыс. кв. м. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба МЧС.

МЧС РФ

«Площадь пожара в Барнауле увеличилась до 3000 квадратов. Частично обрушилась кровля [здания]», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что сотрудники противопожарных служб смогли вынести из опасной зоны два газовых баллона. В работах по тушению пожара участвуют 106 человек и задействовано 28 единиц техники.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3935001" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Площадь пожара в Барнауле увеличилась до 3 000 квадратов

Как сообщало ИА Регнум, ранее 12 декабря на складе стройматериалов в Барнауле вспыхнул пожар. По данным МЧС, на тот момент была зафиксирована угроза распространения огня на расположенные по соседству здания.

Ранее, 6 декабря, в Нижнем Новгороде горящее здание склада обрушилось на площади 3,4 тыс. кв. м. В работах по тушению пожара принимали участие более 100 специалистов и было задействовано 35 единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали.