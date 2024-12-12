Площадь пожара на складе стройматериалов в Барнауле выросла до 3 тыс. кв. м
Барнаул, 12 декабря, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Площадь возгорания в здании склада со стройматериалами и горючими жидкостями в Барнауле увеличилась до 3 тыс. кв. м. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба МЧС.
«Площадь пожара в Барнауле увеличилась до 3000 квадратов. Частично обрушилась кровля [здания]», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что сотрудники противопожарных служб смогли вынести из опасной зоны два газовых баллона. В работах по тушению пожара участвуют 106 человек и задействовано 28 единиц техники.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 12 декабря на складе стройматериалов в Барнауле вспыхнул пожар. По данным МЧС, на тот момент была зафиксирована угроза распространения огня на расположенные по соседству здания.
Ранее, 6 декабря, в Нижнем Новгороде горящее здание склада обрушилось на площади 3,4 тыс. кв. м. В работах по тушению пожара принимали участие более 100 специалистов и было задействовано 35 единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали.