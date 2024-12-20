Киев, 20 декабря, 2024, 11:58 — ИА Регнум. После после взрывов в Киеве вспыхнул пожар и получила повреждения тепломагистраль, сообщил 20 декабря мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Он уточнил, что повреждённый объект находится в Голосеевском районе города, возгорание зафиксировано в Шевченковском районе.

«Везде работают экстренные службы», — отметил мэр в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря Минобороны РФ проинформировало, что российские военные поразили цели в Киеве высокоточным оружием большой дальности. В ведомстве пояснили, что речь идет об ударе возмездия за ракетную атаку ВСУ по Каменску-Шахтинскому в Ростовской области.