На Украине взрывы прогремели в Николаеве
На Украине сообщили о взрывах в Николаеве
Киев, 21 декабря, 2024, 23:03 — ИА Регнум. На Украине вечером 21 декабря на фоне воздушной тревоги взрывы прогремели в Николаеве. Об этом сообщило издание «Общественное Новости».
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Подробной информации об инцидентах нет. Комментарии от местных властей о возможных повреждённых объектах не поступали.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской области объявлена воздушная тревога.
Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 21 декабря взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели в Винницкой области.
После взрывов в Киеве вспыхнул пожар и получила повреждения тепломагистраль, сообщил 20 декабря мэр украинской столицы Виталий Кличко.