Киев, 21 декабря, 2024, 23:03 — ИА Регнум. На Украине вечером 21 декабря на фоне воздушной тревоги взрывы прогремели в Николаеве. Об этом сообщило издание «Общественное Новости».

Cover Images/Global Look Press

Подробной информации об инцидентах нет. Комментарии от местных властей о возможных повреждённых объектах не поступали.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской области объявлена воздушная тревога.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 21 декабря взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели в Винницкой области.

После взрывов в Киеве вспыхнул пожар и получила повреждения тепломагистраль, сообщил 20 декабря мэр украинской столицы Виталий Кличко.