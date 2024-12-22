Будапешт, 22 декабря, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Нефть снова поступает из России в Венгрию по трубопроводу «Дружба», сообщил 22 декабря венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в социальной сети.

Patrick Pleul/Global Look Press

«Поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» возобновились. Энергоснабжение Венгрии в безопасности», — написал Сийярто в Facebook (запрещён в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

20 декабря СМИ сообщили, что поставки по нефтепроводу «Дружба» в Чехию, Венгрию и Словакию приостановлены из-за технических проблем.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря в Польше проинформировали о завершении ремонта участка трубопровода «Дружба» на западе страны, повреждённого 1 декабря. Инцидент в районе города Пневы Великопольского воеводства и сопровождался утечкой топлива.

В июле вице-премьер Александр Новак отмечал, что Россия продолжает поставлять нефть в Венгрию, Чехию и Словакию по трубопроводу «Дружба». Москва так же, как и власти этих стран, заинтересована в продолжении поставок, отметил он.