Варшава, 9 декабря, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Ремонт ранее повреждённого участка трубопровода «Дружба» на западе Польши завершён. Об этом сообщила пресс-служба компании — оператора по обслуживанию трубопровода в Польше PERN.

Patrick Pleul / Globallookpress.com

«PERN восстановила нормальную работу первой нитки западного трубопровода после аварии, произошедшей 1 декабря 2024 года в Пневах», — говорится в опубликованном 7 декабря сообщении на сайте оператора.

Уточняется, что работы по ремонту повреждённого участке трубопровода были закончены 7 декабря после полудня.

Как сообщало ИА Регнум, утром 1 декабря в районе Пнево на западе Польши получил повреждение нефтепровод «Дружба», в результате чего произошла утечка топлива. Угрозы пожара или взрыва не было.

Позднее в этот же день компания PERN сообщила, что утечка топлива на нефтепроводе «Дружба» не отразится на поставках топлива в Германию. Отмечалось, что в компании ждут экспертного заключения о причинах произошедшего. В PERN 2 декабря не исключили возможности того, что на нефтепроводе «Дружба» могла быть совершена диверсия.

В Чехии 4 декабря заявили, что нефть по трубопроводу «Дружба» перестала поступать в республику по неизвестным причинам. Утверждалось, что это якобы могло произойти из-за проволочек на российской стороне. При этом в компании «Транснефть» заявили, что поставки нефти по трубопроводу «Дружба» на российской территории осуществляются в штатном режиме.

В систему нефтепровода «Дружба» входит 8900 км трубопроводов (включая 3900 км на территории России), 46 насосных станций и 38 промежуточных насосных станций. Маршрут трубопровода идёт по России до белорусского города Мозырь, откуда разветвляется на северную нитку (в направлении Польши и Германии) и южную нитку (через Украину в Венгрию, Чехию, Словакию и Хорватию).