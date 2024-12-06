Алёшки, Херсонская область, 6 декабря, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Украинские военные атаковали город Алёшки в Херсонской области с помощью беспилотников-камикадзе, в результате погибли и получили ранения мирные жители. Об этом губернатор региона Владимир Сальдо сообщил 6 декабря в Telegram-канале.

Администрация Херсонской области

Он назвал атаку со стороны ВСУ бесчеловечной и подчеркнул, что она была направлена именно против мирного населения. Удар был нанесён по пункту выдачи гуманитарной помощи, три человека погибли.

«Ещё трое граждан получили тяжёлые ранения и были госпитализированы в Алёшкинскую центральную районную больницу, где сейчас находятся в реанимации в крайне тяжёлом состоянии», — написал Сальдо.

Администрация Херсонской области

В минздраве региона позже сообщили, что пострадавших четверо, все они получили различные осколочные ранения. Состояние одного пациента медики оценили как тяжёлое, он получил осколочное ранение груди, нижних конечностей и открытый перелом голени, его поместили в реанимацию.

Состояние ещё троих пострадавших — средней степени тяжести, указано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября украинские формирования обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, получил повреждения автобус с мирными жителями, четыре человека погибли, около 20 пострадали. Позже в тот день Сальдо сообщил, что Вооружённые силы Украины вновь ударили по месту обстрела, когда там работали сотрудники экстренных служб. По его словам, обошлось без погибших и пострадавших, были повреждены два автомобиля. В Следственном комитете РФ заявили, что для атаки на город ВСУ использовали кассетные боеприпасы.