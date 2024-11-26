ВСУ вновь ударили по месту обстрела в Новой Каховке
ВСУ вновь атаковали место трагедии в Новой Каховке, дождавшись скопления спасателей
Новая Каховка, Херсонская область, 26 ноября, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) повторно атаковали место обстрела в Новой Каховке Херсонской области в тот момент, когда туда приехали сотрудники экстренных служб. Об этом 26 ноября сообщил глава региона Владимир Сальдо.
«ВСУ запустили дроны для атаки на автомобили служб, которые приехали на помощь пострадавшим пассажирам автобуса в Новой Каховке. К счастью, никто не пострадал», — приводит его слова ТАСС.
Сальдо также добавил, что в результате атаки были повреждены два автомобиля.
Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября украинские формирования обстреляли Новую Каховку. В результате этого получил повреждения автобус с гражданскими лицами, четыре человека погибли. По данным Следственного комитета, для обстрела ВСУ использовали кассетные боеприпасы.
Ранее в этот же день в Минобороны России сообщили, что украинские формирования в течение суток пять раз обстреляли город Энергодар и прилегающую к Запорожской АЭС территорию. Помимо этого, также за это время произошло три атаки с применением беспилотников.