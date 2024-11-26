Новая Каховка, Херсонская область, 26 ноября, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) повторно атаковали место обстрела в Новой Каховке Херсонской области в тот момент, когда туда приехали сотрудники экстренных служб. Об этом 26 ноября сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Михаил Терещенко/ТАСС

«ВСУ запустили дроны для атаки на автомобили служб, которые приехали на помощь пострадавшим пассажирам автобуса в Новой Каховке. К счастью, никто не пострадал», — приводит его слова ТАСС.

Сальдо также добавил, что в результате атаки были повреждены два автомобиля.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября украинские формирования обстреляли Новую Каховку. В результате этого получил повреждения автобус с гражданскими лицами, четыре человека погибли. По данным Следственного комитета, для обстрела ВСУ использовали кассетные боеприпасы.

Ранее в этот же день в Минобороны России сообщили, что украинские формирования в течение суток пять раз обстреляли город Энергодар и прилегающую к Запорожской АЭС территорию. Помимо этого, также за это время произошло три атаки с применением беспилотников.