Курск, 22 декабря, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отразили три контратаки украинских формирований в Курской области, сообщило 22 декабря Министерство обороны РФ.

РИА Новости/Алексей Майшев

«Отражены три контратаки штурмовых групп противника», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.

Кроме того, в ходе наступательных действий российских военных удалось нанести поражение формированиям 14 бригад ВСУ. Всего за минувшие сутки украинские силы потеряли на на курском направлении более 260 военнослужащих, два танка, включая Leopard, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, шесть минометов и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря британский журнал The Economist написал, что положение ВСУ после вторжения в Курскую область становится всё хуже. По словам одного из украинских офицеров, рассказ которого привели в публикации, российские войска имеют огромное преимущество как в личном составе, так и в вооружении, технике. Он признал, что Украина терпит неудачи и потеряла «около половины» территорий, которые ранее контролировала.

18 декабря начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что российские военные остановили продвижение ВСУ в Курской области. Генерал добавил, что Вооружённые силы России продолжают уничтожать и выдавливать украинских бойцов и иностранных наёмников из занятых ими некоторых населённых пунктов.