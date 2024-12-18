Москва, 18 декабря, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Российские подразделения остановили продвижение Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области, заявил 18 декабря начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Продвижение противника остановлено. Ударами авиации и огнем артиллерии пресечены попытки прорыва мобильных групп ВСУ и иностранных наёмников вглубь российской территории», — сказал он на брифинге для военных атташе иностранных государств.

По словам Герасимова, российские военные продолжают уничтожать и выдавливать украинских бойцов и иностранных наёмников из занятых ими некоторых населённых пунктов.

17 декабря ИА Регнум передавало, что в минувшие сутки потери ВСУ на курском направлении составили до 260 военных. Также противник лишился трёх боевых бронемашин и пусковой установки РСЗО RAK-SA-12. При этом всего с начала боевых действий в Курской области украинские подразделения потеряли более 41,6 тыс. бойцов.

Ранее британский журнал The Economist написал, что положение украинских военных после вторжения в Курскую область становится всё хуже. Как отметил один из офицеров ВСУ, российские силы имеют огромное преимущество как в личном составе, так и в вооружении, технике.

Курская авантюра киевского режима — это преступление против народа России, заявил 16 декабря президент России Владимир Путин. Глава государства добавил, что выбросить противника из Курской области — святая обязанность ВС РФ, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.