Турция, 22 декабря, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Вертолёт врезался в здание научно-исследовательской больницы в городе Мугла на юго-западе Турции, сообщил 22 декабря турецкий телеканал Habertürk.

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После этого воздушное судно упало на землю. Вертолёт принадлежит принадлежащего министерству здравоохранения Турции.

Корпус летательного аппарата получил сильные повреждения. Сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря в турецкой Ыспарта на юге Турции потерпел крушение военный вертолёт. Он рухнул возле автозаправочной станции (АЗС). Экипаж летательного аппарата выполнял тренировочный полёт. Жертвами происшествия стали пять человек.