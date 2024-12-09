Анкара, 9 декабря, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Пять человек погибли при падении военного вертолёта около автозаправочной станции (АЗС) в турецкой провинции Ыспарта, расположенной в южной части страны. Об этом 9 декабря сообщил телеканал NTV со ссылкой на губернатора региона Абдуллу Эрина.

Илья Наймушин/РИА Новости

«Губернатор Ыспарты Абдулла Эрин <…> объявил, что военный вертолет потерпел крушение во время тренировочного полета, в результате чего пятеро военных погибли», — говорится в публикации.

Уточняется, что на место крушения вертолёта были направлены бригады скорой помощи и сотрудники противопожарных служб.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря во Владивостоке совершил жёсткую посадку экскурсионный вертолёт с туристами на борту. В результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал, при этом само воздушное судно получило повреждения.

Транспортная прокуратура Приморского края начала проверку в отношении компании, которая предоставила услугу экскурсии на вертолёте. В ходе неё будут установлены возможные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, а также дана правовая оценка действиям собственника, своевременно не сообщившего в уполномоченные органы об авиапроисшествии.