Штат Луизиана, США, 3 ноября, 2024, 06:19 — ИА Регнум. Как минимум три человека погибли в результате крушения вертолёта Robinson R44 в американском штате Луизиана. Об этом 2 октября сообщает ABC News.

Bob Adams Вертолёт Robinson R44

Уточняется, что крушение воздушного судна произошло около 09:00 по местному времени. Вертолёт упал на одну из улиц в городе Айова. На земле при падении никто не пострадал.

По данным полиции штата, официально подтверждена гибель троих человек, пилота и двух пассажиров. Личности погибших и причины крушения устанавливаются. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование обстоятельств авиакатастрофы.

На месте происшествия работают пожарная служба и полиция штата Луизиана.

Ранее ИА Регнум сообщало, что самолёт Hawk T1, обычно используемый для тренировок лётчиков Вооружённых сил Украины (ВСУ), пропал в небе над Великобританией, подав сигнал бедствия. К месту пропажи направили самолёт со спасателями.