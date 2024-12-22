Москва, 22 декабря, 2024, 10:55 — ИА Регнум. Опасности возрастают, однако пугать разговорами о третьей мировой войной не следует. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Гавриил Григоров / РИА Новости

Российскому лидеру задали вопрос, не идёт ли уже такой конфликт в мире.

«Вы знаете, не надо никого пугать. Опасностей много, они возрастают. И мы видим, что делает наш противник — он эскалирует ситуацию», — сказал он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Глава государства подчеркнул, что даже если враги будут продолжать обострять обстановку, Россия всегда ответит на любой вызов. Президент выразил уверенность, что противники страны поймут это и начнут искать компромиссы с РФ. Он добавил, что РФ готова к подобному диалогу.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Путин заявил, что в современных реалиях нельзя исключить полномасштабного конфликта между Россией и НАТО. Он констатировал, что в таком случае мир окажется на грани третьей мировой войны.

16 декабря Путин отметил, что военно-политическая обстановка в мире остаётся непростой и нестабильной. Он пояснил, что США и Запад продолжают пытаться навязать свои правила остальному миру.

В середине октября избранный президент США Дональд Трамп выразил опасения, что через несколько месяцев может начаться третья мировая война. Тогда он пообещал, что в случае победы на выборах главы Белого дома сможет завершить конфликты на Украине и Ближнем Востоке.