Москва, 18 марта, 2024, 02:08 — ИА Регнум. В современных реалиях нельзя исключить полномасштабного конфликта между Россией и НАТО. В этом случае мир окажется на грани третьей мировой войны, заявил глава государства Владимир Путин.

Mailtoanton Флаги России и НАТО

«Я думаю, что всё возможно в современном мире. Но я же говорю, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны», — сказал Путин на встрече с журналистами в ночь на 18 марта в своём предвыборном штабе.

При этом Путин отметил, что вряд ли в этом кто-либо заинтересован.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля президент России Владимир Путин, комментируя в послании Федеральному собранию прозвучавшие на Западе предложениях отправить военных НАТО на Украину, заявил, что сейчас последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше. Глава государства подчеркнул, что всё, что придумывают западные страны и чем они пугают весь мир, грозит реальной ядерной войной и уничтожением цивилизации.

За 75 лет своего существования НАТО в качестве якобы гаранта мира и демократии развязало более ста войн и военных конфликтов по всему миру и продолжает готовиться к новым, подчеркнул 7 марта секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Вот и сейчас Североатлантический альянс на военных учениях в Европе отрабатывает сценарий вооружённого конфликта с Россией, что способствует усилению напряжённости и дестабилизации ситуации в мире, добавил он.