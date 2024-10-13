Штат Калифорния, США, 13 октября, 2024, 06:17 — ИА Регнум. Опасения по поводу высокого риска начала третьей мировой войны выразил экс-глава Белого дома, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Об этом он заявил 12 октября на митинге перед сторонниками в штате Калифорния.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Я беспокоюсь насчёт следующих трёх-четырёх месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть», — сказал бывший американский лидер.

В очередной раз Трамп заверил, что в случае победы на выборах президента США способен закончить конфликты на Украине и Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА Регнум, Украина, находясь под «диктатурой» главы киевского режима Владимира Зеленского, готова к тому, чтобы погрузить себя в хаос и спровоцировать глобальный конфликт, который может перерасти в третью мировую войну, отмечал 24 сентября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза. Дипломат напомнил, что Зеленский появился на высокой неделе Генассамблеи ООН с «протянутой рукой», пытаясь убедить Запад поднять ставки в конфликте.

В сентябре Зеленский в ходе интервью журналу The New Yorker заявил, что Трамп не знает, как остановить конфликт на Украине. По словам главы киевского режима, было много лидеров, которые думали, что знают, как закончить конфликт уже завтра, однако, когда погружались в него глубже, понимали, что всё не так просто.

Трамп неоднократно обещал, что если победит на выборах и станет президентом, то добьётся мирного урегулирования конфликта на Украине ещё до инаугурации. Он подчёркивал, что хорошо знает и президента России Владимира Путина, и Зеленского.