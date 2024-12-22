Москва, 22 декабря, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Прежнее поколение политиков пошло на разрушение России в надежде на то, что страна станет частью так называемого цивилизованного мира. Об этом президент России Владимир Путин 22 декабря заявил в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Фрагмент беседы Зарубин опубликовал в Telegram-канале.

Гавриил Григоров/ТАСС

«А этому «цивилизованному миру» только этого было и нужно. Потому что как только потенциал России сократился, она ослабла, её начали добивать, вместо того чтобы сделать равноправным партнёром и участником этого «цивилизованного мира», ― подчеркнул глава государства.

К сожалению, так сегодня устроен мир, добавил Путин. Президент отметил, что если Россия и будет строить с кем-то отношения, то только на основе интересов российского государства.

Как сообщал ИА Регнум, Путин не раз заявлял о стремлении стран Запада ослабить, разобщить и уничтожить Россию. Глава государства напомнил, что западные страны прямо говорили, что в 1991 году смогли расколоть СССР, а сейчас пришло время и России.

3 декабря российский лидер в очередной раз отметил, что Запад хочет уничтожить Россию, о чём свидетельствуют заявления о стремлении нанести стране стратегическое поражение. Путин подчеркнул, что с такой ситуацией Россия сталкивалась уже не раз.

Президент добавил, что планы Запада нанести России стратегическое поражение, в том числе и в экономике, провалились. По словам российского лидера, западные государства хотели создать в стране непреодолимый дефицит товаров, но это им не удалось. Глава государства отметил, что экономика РФ не только преобразилась, но и демонстрирует структурные изменения.