Москва, 4 декабря, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Запад стремился нанести России стратегическое поражение, в том числе и в экономике, но эти планы провалились. Об этом заявил 4 декабря президент РФ Владимир Путин в рамках выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!».

Владимир Гердо/ТАСС

По словам российского лидера, западные государства хотели создать в стране непреодолимый дефицит товаров, но это им не удалось. Глава государства отметил, что экономика РФ не только преобразилась, но и демонстрирует структурные изменения.

Путин также подчеркнул, что автомобильная промышленность и машиностроение растут в РФ опережающими темпами. Кроме того, он добавил, что в РФ на 8,1% за год выросло число тех, кто работает в сфере информационных технологий.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря Владимир Путин заявил, что Запад хочет уничтожить Россию, о чём свидетельствуют заявления о стремлении нанести стране стратегическое поражение. Глава государства отметил, что с такой ситуацией Россия сталкивалась уже не раз.