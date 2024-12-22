Москва, 22 декабря, 2024, 04:34 — ИА Регнум. С 1 января 2025 года социальная доплата для пенсионеров в Москве вырастет до 25 850 рублей. Об этом сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионеры

Она напомнила, что размер соцдоплаты для неработающих пенсионеров колеблется в зависимости от наличия и сроков постоянного проживания в столице.

«Региональная социальная доплата осуществляется неработающим пенсионерам либо до величины прожиточного минимума пенсионера, проиндексирован с 1 января 2025 года на 5,5% и составит 17 897 рублей — для пенсионеров, постоянно проживающих в Москве менее 10 лет. Либо до городского социального стандарта, проиндексирован с 1 января 2025 года на 5,5% и составит 25 850 рублей, — для пенсионеров, постоянно проживающих в Москве более 10 лет», — пояснила Гусева «РИА Новости».

Вопрос индексации пенсий относится к компетенции Социального фонда России. За счёт средств бюджета Москвы осуществляется выплата региональной социальной доплаты к ним, заключила она.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 января 2025 года пенсии работающих пенсионеров проиндексируют на 7,3%. Прибавку будут высчитывать от размера пенсии с пропущенными индексациями.

Часть россиян до конца 2024 года получат двойную пенсию. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб уточнила, что речь идёт о выплатах за декабрь и январь, и это затронет пенсионеров, получающих пенсии с 3 по 8 число каждого месяца, так как в январе это праздничные дни.