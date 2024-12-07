Москва, 7 декабря, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Часть россиян до конца текущего года получат двойную пенсию. Речь идёт о выплатах за декабрь и январь, сообщила 7 декабря в беседе с Lenta.ru член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Она уточнила, что это коснётся тех пенсионеров, которые получают пенсии с третьего по восьмое число каждого месяца, поскольку в январе эти дни будут праздничными.

«То есть будет двойная выплата — пенсия придёт и за декабрь, и за январь. Следующую выплату они получат уже в феврале», — объяснила парламентарий.

График выплат для тех, кто получает пенсии в более поздние даты, останется прежним, отметила депутат.

Как передавало ИА Регнум, уже в декабре 2024 года работающие и неработающие пенсионеры получат проиндексированную пенсию. В Госдуме отметили, что страховые пенсии будут проиндексированы на 7,3% в соответствии с инфляцией перед Новым годом, так как январские праздники 2025 года будут продолжительными, что может принести неудобство самим пенсионерам.

Бессараб ранее напомнила, что на 14,75% с апреля 2025 года также проиндексируют социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Среди них — выплаты по инвалидности, по потере кормильца и за выслугу лет.

С 1 января 2024 года средняя пенсия в России составляет 23 405 рублей. Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что российским пенсионерам с января 2025 года увеличат пенсии вследствие индексации на уровень инфляции.