Москва, 12 декабря, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Пенсии работающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,3% с 1 января 2025 года. Прибавку будут высчитывать от размера пенсии с пропущенными индексациями. Об этом сообщила пресс-служба Социального фонда России (СФР).

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Предполагаемый коэффициент инфляции, а следовательно, и индексации 1 января 2025 года составит 7,3%. Расчёт индексации будет производиться исходя из суммы в 36 351,59 руб. (то есть с учётом всех индексаций)», — говорится в опубликованном 11 декабря сообщении на сайте фонда.

В Соцфонде уточнили, что в случае увольнения работающего пенсионера в дополнение к прибавке по индексации за 2025 год ему повысят пенсию. Её размер посчитают с учётом всех пропущенных индексаций за время его трудовой деятельности.

«Именно поэтому максимальное увеличение в январе ожидает тех пенсионеров, которые ранее уволились с работы», — отмечается в сообщении.

Также уточняется, что индексация пенсии на 2025 год будет производиться, исходя из размера, который должен был быть в случае, если бы правительство не отменило индексацию пенсий для работающих пенсионеров в 2016 году.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря в Государственной думе рассказали, что работающим и неработающим пенсионерам выплатят проиндексированную пенсию уже в декабре текущего года. Отмечалось, что страховые пенсии проиндексируют на 7,3% в соответствии с инфляцией уже в декабре, так как январские праздники 2025 года будут продолжительными, что может быть неудобно самим пенсионерам.

Позднее в этот же день член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что часть граждан России до конца текущего года получат двойную пенсию. По её словам, речь идёт о выплатах за декабрь и январь, коснутся они тех пенсионеров, которые получают пенсии с третьего по восьмое число каждого месяца.