Симферополь, 22 декабря, 2024, 03:46 — ИА Регнум. Назначение новым послом Украины в Турции Наримана Джелялова, прославившегося организацией теракта в Крыму, не может соответствовать высокой должности дипломата. С таким заявлением выступил крымский политолог Сергей Галани.

Иван Шилов, ИА REGNUM Кадровые назначения

«Джелялов печально прославился тем, что получил 17 лет колонии за организацию подрыва газопровода в [крымском] селе Перевальное, но в итоге террорист попал под процедуру обмена и оказался на Украине, а теперь стал её послом в Турции», — пояснил эксперт в беседе с «РИА Новости».

Процедура получения агремана — предварительного согласия на приём дипломата — проходит по линии министерства иностранных дел принимающей страны, напомнил Галани об общепринятой международной практике.

Именно в МИД принимают решение о соответствии предлагаемого дипломата интересам государства и его внешнеполитическим приоритетам. Претенденту могут отказать в выдаче агремана по разным причинам, в том числе при наличии отрицательной информации о кандидате. По словам Галани, турецкие дипломаты не могут не понимать несоответствие высокой должности дипломата кандидатуры нового посла в Анкаре для России и Крыма. Утверждение Джелялова на посту главы дипмиссии будет свидетельствовать о курсе на дальнейшую эскалацию международных отношений, подчеркнул политолог.

Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря глава киевского режима Владимир Зеленский проинформировал, что украинский посол в Бразилии Андрей Мельник назначен постоянным представителем Киева при ООН. Кроме того, по его словам, представителем Украины в НАТО станет журналистка Алена Гетманчук, послом страны в Анкаре — политик Нариман Джелялов. Также глава киевского режима уточнил, что всего было согласовано более 30 решений по украинским дипломатам.

Комментируя перестановки в дипломатическом корпусе Украины, официальный представитель МИД России Мария Захарова привела цитату из басни Ивана Крылова «Квартет»: «А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь».