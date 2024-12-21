Курск, 22 декабря, 2024, 00:19 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны поздним вечером 21 декабря уничтожили в небе над Курской область украинскую ракету. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

Подробности о последствиях на земле не приводятся. В оперштабе поблагодарили бойцов ПВО за работу.

Объявленная в 23:31 мск в Курской области ракетная опасность длилась 16 минут.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали ракетами Рыльск. Было зафиксировано около 15 прилётов. Во время атаки противника российские силы противовоздушной обороны сбили несколько ракет, выпущенных из установки реактивной системы залпового огня HIMARS.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн провёл заседание оперативного штаба. Он сообщил, что всего травмы получили 12 человек, девять находятся в областной больнице, у восьми из них лёгкие травмы, у одного — средней тяжести. Пять человек погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Теракт»).