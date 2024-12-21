Москва, 21 декабря, 2024, 18:02 — ИА Регнум. С начала 2024 года грузоперевозки по западному маршруту международного транспортного коридора «Север ― Юг» выросли на треть. Об этом 21 декабря сообщил посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев.

Дмитрий Рогулин/ТАСС

«За 11 месяцев текущего года по западному маршруту «Север — Юг» было перевезено транзитных грузов на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года», ― уточнил в беседе с «РИА Новости» посол.

При этом он подчеркнул, что это не предел. Мустафаев напомнил, что на территории Азербайджана успешно функционируют как железнодорожный, так и автомобильный сегменты коридора «Север ― Юг».

«Со своей стороны, Азербайджан принимает все необходимые меры для дальнейшего совершенствования своей инфраструктуры», ― указал посол.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 4 декабря заявил, что объём перевозок по транспортному коридору «Север — Юг» будет расти. Он уточнил, что у России есть целая программа строительства судов ледового класса и ледоколов. По его словам, у России уже есть семь атомных ледоколов, три-четыре с обычной двигательной установкой и семь с атомным двигателем.

Российский лидер 15 апреля пообещал развивать МТК «Север — Юг». Путин заявил, что Россия приглашает все заинтересованные государства к участию в проекте создания МТК «Север — Юг», который соединит Северный морской путь с Персидским заливом. Он добавил, что маршрут прокладывается в целях ускоренного экономического и социального развития стран Евразии и Глобального Юга.

Газета The New York Times писала, что МТК «Север — Юг» станет недосягаемым для западных санкций. Авторы публикации подчеркнули, что проект будет нацелен на увеличение экспорта российских товаров, а также станет дополнительным путём для торговли между Россией и Китаем.