Москва, 4 декабря, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Объём перевозок по Северному морскому пути будет расти, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума ВТБ «Россия зовёт!».

Rosatom/Global Look Press

Президент уточнил, что у России есть целая программа строительства судов ледового класса и ледоколов. По его словам, у России уже есть семь атомных ледоколов, три-четыре с обычной двигательной установкой и семь — с атомным двигателем.

«Важное значение безусловно имеет и коридор «Север-Юг». На самом деле он уже действует и объёмы перевозок по коридору «Север-Юг» постоянно растут», — добавил глава государства.

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля Путин во время рабочей встречи с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным пообещал развивать МТК «Север — Юг». Путин заявил, что Россия приглашает все заинтересованные государства к участию в проекте создания МТК «Север — Юг», который соединит Северный морской путь с Персидским заливом. Он добавил, что маршрут прокладывается в целях ускоренного экономического и социального развития стран Евразии и Глобального Юга.

Газета The New York Times писала, что МТК «Север — Юг» станет недосягаемым для западных санкций. Авторы публикации подчеркнули, что проект будет нацелен на увеличение экспорта российских товаров, а также станет дополнительным путём для торговли между Россией и Китаем.