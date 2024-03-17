Вашингтон, 17 марта, 2024, 10:02 — ИА Регнум. Международный транспортный коридор Север — Юг, который свяжет Россию и Индию, станет недосягаемым для западных санкций, пишет The New York Times.

Александр Манзюк/ТАСС

«Это будет последнее звено железнодорожной ветки между Россией и иранскими портами на берегу Персидского залива», — пишет газета.

Линия, отмечает издание, обеспечит «лёгкий доступ к таким центрам, как торговая столица Индии Мумбаи».

Авторы публикации подчеркнули, что эта дорога будет нацелена на увеличение экспорта российских товаров, а также станет дополнительным путём для торговли между Россией и Китаем.

«Это будет непрерывная железнодорожная магистраль протяжённостью почти 7 тыс. км. И она будет недосягаема для западных санкций», — резюмировала газета.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром 27 декабря 2023 года заявил, что отношения между Россией и Индией продолжают поступательно развиваться, несмотря на все сложности, с которыми сталкивается мир.

Он подчеркнул, что уже второй год уверенными темпами растёт товарооборот. Так, за девять месяцев 2023 года рост объёма товарооборота был больше, чем за весь 2022 год. Он отметил, что это в основном касается продажи нефти и угля, но страны также сотрудничают в высокотехнологичных областях.

В тот же день Джайшанкар в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым согласовали ряд шагов по развитию сотрудничества между странами, в том числе по готовящемуся запуску транспортного коридора Север — Юг, созданию маршрута Ченнаи — Владивосток и сотрудничеству по Северному морского пути.