Киев, 21 декабря, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Лишь 24 человека из 90 новобранцев, поступивших в 114-ю бригаду ВСУ, были боеспособными. Остальные оказались старыми, больными или алкоголиками. Об этом заявил военнослужащий бригады в беседе с британской газетой The Guardian.

Global Look Press

«Люди, которых мы получаем сейчас, не похожи на тех, которые были в начале боевых действий. Недавно к нам поступили 90 человек, но лишь 24 из них были готовы перейти на позиции. Остальные оказались старыми, больными или алкоголиками. Месяц назад они гуляли по Киеву или Днепру, а теперь они в окопе и еле держат оружие. Плохо обучены и плохо оснащены», — передаёт издание слова украинского бойца.

Два военнослужащих из украинских сил ПВО также сообщили, что из-за недостаточной укомплектованности подразделений на фронте командование ВСУ отдало приказ специалистам противовоздушной обороны пополнить ряды пехоты. По словам собеседников издания, теперь неясно, будут ли вообще нормально функционировать украинские системы ПВО.

Как передавало ИА Регнум, в Сети регулярно появляются видеозаписи, на которых представители ТЦК применяют силу к украинским мужчинам, избивают их и сажают в микроавтобусы. В Одессе сотрудники ТЦК начали использовать шипы, чтобы не дать местным жителям избежать мобилизации.

10 декабря украинская служба «Би-би-си», ссылаясь на источник в Генштабе ВСУ, заявила, что темпы мобилизации в ряды украинской армии не могут покрыть потери, которые войска несут на фронте. По информации журналистов, средний возраст бойцов ВСУ сейчас составляет 40 лет.

ВСУ несут потери на фоне непрекращающегося наступления российских войск. Действия ВС РФ позволяют говорить о переломе в украинском конфликте, заявил 16 декабря депутат Госдумы Андрей Колесник.

19 декабря в ходе прямой линии президент России Владимир Путин сравнил мобилизацию на Украине с отловом бродячих псов. По его словам, у властей Украины просто нет времени, чтобы готовить людей к боевым действиям.