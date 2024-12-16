Москва, 16 декабря, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Непрекращающееся наступление российских войск позволяет говорить о переломе в украинском конфликте. Об этом в беседе с Lenta.ru 16 декабря заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

Александр Полегенько/ТАСС

«Сейчас наша армия наступает постоянно <…> Где-то чуть быстрее, где-то чуть медленнее, но наступают. Отступать армия перестала», — отметил политик.

В качестве примера он привёл продвижение российских сил в Курахово, в Красноармейском. Здесь бойцы Вооружённых сил России взяли все узловые, стратегические объекты и перешли к постоянному наступлению.

В то же время боевой дух в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) сломлен. По словам парламентария, украинские военные деморализованы. Особенно, как считает Колесник, это стало заметно после нанесения удара российской ракетой «Орешник».

«Они (украинские военные. ― Прим. ред.) отступают, очаги сопротивления небольшие, само сопротивление не такое ожесточенное. Люди не понимают, за что воюют, и это тоже указывает на перелом», — заключил депутат.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 16 декабря заявил, что российские подразделения с начала 2024 года освободили 189 населённых пунктов в ходе проведения СВО. Кроме того, глава государства отметил, что уходящий 2024 год стал знаковым для РФ в плане достижения целей спецоперации.

Российский лидер также подчеркнул, что Вооружённые силы России прочно владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации.

Как доложил министр обороны РФ Андрей Белоусов, на данный момент российские силы контролируют 99,3% территории Луганской Народной Республики (ЛНР) и 70% — Донецкой Народной Республики (ДНР). Российские бойцы за сутки продвигаются в среднем на 30 кв. м. Вооружённые силы России в ходе спецоперации в 2024 году освободили почти 4,5 тыс. кв. км территории. Укомплектованность подразделений противника на переднем крае не превышает 45–50%, указал Белоусов.