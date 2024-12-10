Киев, 10 декабря, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Темпы мобилизации в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ) не могут покрыть потери, которые армия несёт на фронте. Об этом 10 декабря сообщила украинская служба «Би-би-си», ссылаясь на источник в генштабе ВСУ.

Global Look Press

Журналисты обсудили тему снижения возраста мобилизации на Украине. По их информации, средний возраст бойцов в ВСУ сейчас составляет 40 лет.

«Воевать должны не одни старики. Вопрос в том, сколько мы ещё сможем протянуть с имеющимися мобилизационными ресурсами», — процитировало издание собеседника из генштаба.

По данным телеканала, многие считают, что снижение призывного возраста Украине не поможет, так как в стране в целом мало молодых мужчин из-за резкого падения темпов рождаемости после 1991 года. При этом решение понизить планку для призыва может привести к ухудшению настроений в обществе. Молодых людей не выпускают из страны уже с 18 лет, поэтому многие родители отправляют детей за границу до наступления совершеннолетия.

Как передавало ИА Регнум, официальные лица начали призывать к снижению мобилизационного возраста на Украине. 27 ноября агентство Associated Press сообщило, что администрация действующего президента США Джо Байдена требует от Киева пересмотреть положение о мобилизации, чтобы набрать больше новобранцев.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина 28 ноября ответила, что ВСУ нуждаются не в снижении призывного возраста, а в наращивании поставок оружия. Тем не менее в Вашингтоне продолжили развивать тему.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 4 декабря заявил, что киевскому режиму необходимо принять сложные решения по этому вопросу. Глава пресс-службы американского госдепа Мэттью Миллер 10 декабря пообещал, что в случае снижения призывного возраста Вашингтон обеспечит всех новобранцев оружием, а также обучит их.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 декабря отметил, что украинская армия несёт колоссальные потери в ходе конфликта с Россией, это ведёт к истощению ВСУ. При этом снижение возраста мобилизации на Украине не изменит эту катастрофическую ситуацию, так как потери Украины кратно больше, чем у российской армии.