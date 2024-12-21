Москва, 21 декабря, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за сутки в Курской области потеряли до 300 бойцов и две американских боевых машины (БМП) Bradley, проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ukrainian Armed Forces

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты Bradley производства США, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы», — сообщили в Минобороны.

Всего за время боёв на курском направлении противник потерял до 42 750 военных, 249 танков, 189 боевых машин пехоты, 130 бронетранспортёров, 1305 боевых бронированных машин, 1166 автомобилей, 323 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 78 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что вся территория Курской области будет освобождена и восстановлена. При этом он уточнил, что конкретную дату полного освобождения курского приграничья назвать нельзя, так как в регионе идут серьёзные бои и торопить российских бойцов не следует.

Российская армия остановила продвижение украинских формирований в Курской области, проинформировал 18 декабря начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он отметил, что российские военные продолжают уничтожать и выдавливать украинских боевиков из оккупированных теми некоторых населённых пунктов.