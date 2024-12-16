Курск, 16 декабря, 2024, 09:29 — ИА Регнум. Бойцы ВСУ расстреливали мирных жителей Курской области, которые не говорили по-украински. Об этом рассказал на допросе пленный украинский военнослужащий Артур Пломбирус, сообщили 16 декабря в Минобороны РФ.

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По словам пленного, приказ «расправляться на месте» поступил от командования. Он признался, что исполнял требование.

«Стрелял, (он) упал, убил, не убил — не знаю», — сказал Пломбирус на допросе.

Украинский военный также рассказал о расстреле российских военнослужащих. Пломбирус, переодетый в форму ВС РФ, подходил к их позициям, просил поделиться сигаретой и «подтолкнуть машину».

«Ребята вылезли, я с ними расправлялся, расстреливал их», — добавил военнопленный.

Как сообщало ИА Регнум, ранее жители Суджанского района Курской области рассказали, что бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) и иностранные наёмники расстреливали молодых людей и детей. По словам одной из женщин, так погибли трое подростков, которые пытались уехать на мопеде из села Малая Локня.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили в СК России.

Утром 6 августа подразделения ВСУ вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

По данным Минобороны РФ на 15 декабря, ВСУ потеряли более 40,8 тыс. военных и 241 танк за время боевых действий на курском направлении.