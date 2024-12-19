Москва, 19 декабря, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Военные следователи возбудили уголовное дело против боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые расстреляли мирных жителей, набиравших воду у колодца в курском селе Плёхово, сообщили 19 декабря в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.

ИА Регнум

«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, а также иных украинских военизированных групп и участников наемнических формирований, совершивших террористический акт против мирного населения Курской области», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГВСУ.

Как передавало ИА Регнум, в октябре против украинских военных и наёмников, воюющих в рядах ВСУ, возбудили уголовное дело из-за убийства с особой жестокостью трёх мирных жителей Курской области.

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