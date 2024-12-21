Вашингтон, 21 декабря, 2024, 05:02 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск заявил о риске исчезновения немцев и европейцев из-за демографической ситуации. Об этом он написал в соцсети Х.

ИА Регнум Рождаемость в Европе

«Германия и Европа находятся в глубоком кризисе из-за очень низкого уровня рождаемости», — предостерёг Маск.

Так предприниматель отреагировал на заявление бывшего работника Госдепартамента Майка Бенца, уверявшего, что НАТО будет активно противостоять любым попыткам политических перемен в Германии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Илон Маск утверждал, что демографический коллапс в странах Евросоюза неизбежен. К такому выводу он пришёл на основе данных о рождаемости. Так, в 2022 году в странах ЕС родилось 3,88 млн детей, и это рекордно низкий показатель для объединения. Американский бизнесмен пояснил, что если не принять меры по улучшению демографической ситуации, то с лица Земли могут исчезнуть многие страны.

Власти Японии понимают значимость проблемы и стараются улучшить ситуацию, указал Маск. Правительство работает над проектом по повышению рождаемости, запуская приложение для знакомств.