Вашингтон, 6 сентября, 2024, 01:30 — ИА Регнум. Демографический коллапс считает неизбежным в странах Евросоюза американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. Соответствующее заявление бизнесмен сделал 5 сентября на своей странице в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Внимание Маска привлекла публикация с данными о том, что в 2022 году в странах ЕС родилось 3,88 млн детей, и это рекордно низкий показатель для объединения.

«Показатели рождаемости продолжают резко снижаться. Демографический коллапс неизбежен», — такой комментарий оставил Маск под публикацией.

Демографический кризис уже привлекал внимание Маска. Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявлял американский бизнесмен, если не принять меры по улучшению демографической ситуации, то с лица Земли могут исчезнуть многие страны.

Маск отметил, что власти Японии понимают значимость проблемы и стараются улучшить ситуацию. Так, в Токио уже этим летом собираются запускать приложение для знакомств. Работа над проектом ведется в рамках мер правительства по повышению рождаемости в стране.