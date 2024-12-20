Магдебург, Германия, 20 декабря, 2024, 23:13 — ИА Регнум. Минимум один человек погиб при наезде автомобиля на толпу людей на рождественской ярмарке в Магдебурге. Об этом 20 декабря сообщил портал MDR со ссылкой на полицию.

IMAGO/Gottfried/Global Look Press

«Согласно полиции Магдебурга, как минимум один человек погиб. Многие люди ранены», — написали журналисты.

Ранее портал T-Online информировал об 11 погибших и 60 раненых в результате теракта.

По данным издания Bild, в результате происшествия пострадали от 60 до 80 человек.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент в немецком Магдебурге произошёл вечером 20 декабря. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Власти назвали произошедшее терактом.

Наезд автомобиля в толпу людей на рождественской ярмарке в Магдебурге попал на видео. Очевидцы отметили, что машина целенаправленно двигалась в сторону посетителей рынка.

Территорию ярмарки после наезда автомобилей на посетителей закрыли. На месте ведутся поиски взрывчатых веществ, уточнила газета Bild.