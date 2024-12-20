Москва, 20 декабря, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Суд до 11 апреля продлил арест бывшему начальнику главного управления кадров Минобороны России Юрию Кузнецову, которого обвиняют в получении взятки.

Alexander Zemlianichenko/AP/TASS Юрий Кузнецов

«Ходатайство органов следствия удовлетворить, продлить срок содержания под стражей Кузнецову до 11 апреля», — следует из решения суда.

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